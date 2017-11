Bolsa de Tóquio tem 2ª alta seguida e encerra novembro com ganho de 2,6%

A Bolsa de Tóquio fechou em alta pelo segundo dia consecutivo nesta quinta-feira, favorecida por uma recuperação na segunda metade do pregão em meio ao enfraquecimento do iene ante o dólar.

O Nikkei subiu 0,57% hoje, a 22.724,96 pontos. Com valorização em sete das últimas dez sessões, o índice japonês encerrou novembro exibindo ganho de 2,6%.

Já no mercado de bônus do governo japonês (JGBs), o juro do papel de 10 anos subiu um ponto-base nesta madrugada, a 0,035%. Fonte: Dow Jones Newswires.