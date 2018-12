Bolsa de Tóquio sobe quase 4% após rali em NY, mas Xangai recua com dado fraco

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com a de Tóquio e outras favorecidas pelo rali visto em Wall Street ontem e as chinesas reagindo negativamente a dados fracos sobre lucro industrial que reforçam os múltiplos sinais recentes de desaceleração da segunda maior economia do mundo.

Ontem, os mercados acionários de Nova York saltaram em torno de 5% a quase 6%, se recuperando da drástica queda que haviam sofrido no começo da semana, véspera de Natal. O rali foi atribuído a comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, que recomendou a compra de ações durante o feriado de Natal, e a dados preliminares mostrando o forte desempenho de vendas do setor varejista americano neste fim de ano.

O Nikkei liderou os ganhos na Ásia hoje, com alta de 3,88% em Tóquio, a 20.077,62 pontos. Foi a maior valorização porcentual do índice japonês num único pregão desde novembro de 2016.

Também ficaram no azul o sul-coreano Kospi, com avanço apenas marginal de 0,02% em Seul, a 2.028,44 pontos, e o Taiex, que subiu 1,72% em Taiwan, a 9.641,56 pontos, interrompendo uma sequência de quatro sessões negativas.

Na China, por outro lado, o dia foi de perdas, após um indicador mostrar que o lucro de grandes empresas industriais do país registrou queda anual de 1,8% em novembro, a primeira em quase três anos. Em outubro, o lucro industrial chinês havia aumentado 3,6% na comparação anual.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto recuou 0,61%, a 2.483,09 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,22%, a 1.264,23 pontos. O mau humor na China continental contaminou o Hang Seng, que voltou dos feriados dos últimos dias com baixa de 0,67% em Hong Kong, a 25.478,88 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o rali em Wall Street e o S&P/ASX subiu 1,88% em Sydney, a 5.597,20 pontos. Apenas o subíndice de energia teve alta de 3,2%, após as cotações internacionais do petróleo saltarem 7,9% a 8,7% nos negócios de ontem. Com informações da Dow Jones Newswires.