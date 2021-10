Bolsa de Tóquio opera em alta, puxada por tech e com notícia dos EUA no radar

A bolsa de Tóquio opera em alta no início pregão da quinta-feira local, puxada pelas ações de tecnologia e eletrônicos. Há expectativa de melhora no humor dos mercados internacionais dada a aproximação de um acordo no Senado dos EUA, ainda que temporário, sobre a elevação do teto da dívida americana. O índice japonês Nikkei subia 0,51%, a 27.696,50 pontos, às 21h09 (de Brasília). A alta se dá após o índice fechar no vermelho em sete sessões seguidas.

*Com informações da Dow Jones Newswires

