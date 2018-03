Bolsa de Tóquio fecha em leve alta à medida que iene reduz ganhos

A Bolsa de Tóquio fechou em leve alta nesta quinta-feira, à medida que o iene reduziu ganhos ante o dólar durante a madrugada. O índice Nikkei subiu 0,12% hoje, a 21.803,95 pontos, depois de cair 0,87% na sessão anterior.

No fim do pregão do mercado japonês, o dólar operava em torno de 106,08 ienes, ainda abaixo dos 106,26 ienes do fim da tarde de ontem em Nova York, mas bem acima da mínima de 105,78 ienes atingida durante os negócios da manhã em Tóquio.

O volume de negócios na capital japonesa, no entanto, foi o segundo mais fraco do ano, de apenas 1,2 bilhão de ações.

Continuam no radar dos investidores as recentes manobras comerciais dos EUA e o ressurgimento de um escândalo político no Japão, envolvendo a primeira-dama do país, Akie Abe. Fonte: Dow Jones Newswires.