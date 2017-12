Bolsa de Tóquio fecha em baixa pelo 2º dia seguido com fraqueza do dólar

A Bolsa de Tóquio fechou em baixa pelo segundo pregão consecutivo nesta quarta-feira, à medida que o dólar se enfraqueceu ante o iene durante a madrugada em reação à vitória de um democrata na eleição do Alabama para o Senado americano.

Com o resultado, a maioria do Partido Republicano no Senado diminuiu para apenas um assento, dificultando os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, de aprovar projetos legislativos, incluindo a reforma tributária.

O índice Nikkei caiu 0,47% na capital japonesa hoje, a 22.758,07 pontos.

Investidores no Japão e em outras partes da Ásia também aguardam o fim da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que mais tarde deverá elevar juros pela terceira vez este ano e sinalizar o futuro das taxas em 2018. Fonte: Dow Jones Newswires.