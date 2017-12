Bolsa de Tóquio fecha em alta significativa com ajuda de iene fraco

A Bolsa de Tóquio fechou em alta significativa nesta quinta-feira, apagando a maior parte da forte desvalorização que sofreu no pregão anterior, numa recuperação técnica e ajudada pelo enfraquecimento do iene frente ao dólar durante a madrugada.

O índice Nikkei subiu 1,45% na capital japonesa, encerrando os negócios a 22.498,03 pontos, depois de registrar queda de 1,97% ontem.

O setor de tecnologia, que foi um fator de fraqueza nos últimos dias, apresentou melhora hoje. A fabricante de semicondutores Tokyo Electron saltou 5%, após atingir recentes mínimas em quatro meses, enquanto a Nintendo avançou 3%.

Já no mercado de bônus do governo japonês (JGBs), o juro do papel de 10 anos subiu meio ponto-base, a 0,055%, mas o rendimento do papel de 40 anos recuou 2 pontos-base, a 0.985%. Fonte: Dow Jones Newswires.