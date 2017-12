Bolsa de Tóquio fecha em alta pelo 3º pregão consecutivo

A Bolsa de Tóquio fechou em alta pelo terceiro dia seguido nesta sexta-feira, após um pregão volátil, com investidores à espera da votação de um projeto de reforma tributária no Senado dos EUA, que foi adiada de ontem para hoje.

O Nikkei subiu 0,41%, a 22.819,03 pontos. Ao longo da semana, o índice japonês acumulou valorização de 1,19%.

A fabricante de tintas Nippon Paint foi destaque positivo em Tóquio, com salto de 8,3% em suas ações, após anunciar que desistiu de adquirir a concorrente norte-americana Axalta.

No fim da noite de ontem, foram publicados dados positivos de inflação e manufatura do Japão. O núcleo do índice de preços ao consumidor ganhou força ao subir 0,8% na comparação anual de outubro, depois de avançar 0,7% em setembro. Já o índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial japonês subiu de 52,8 em outubro para 53,6 em novembro, atingindo o maior nível desde março de 2014, segundo pesquisa da IHS Markit. Com informações da Dow Jones Newswires.