Bolsa de Tóquio fecha em alta moderada, após dois pregões negativos

A Bolsa de Tóquio encerrou os negócios desta quarta-feira em alta moderada, após dois pregões negativos, em meio ao avanço de ações dos setores siderúrgico e financeiro. O índice Nikkei subiu 0,49% na capital japonesa, a 22.597,20 pontos.

O bom desempenho do Nikkei veio após os mercados acionários de Nova York renovarem máximas históricas de fechamento ontem, diante de melhores chances de aprovação de uma reforma tributária no Senado americano.

O novo teste de míssil da Coreia do Norte, que caiu ontem no litoral do Japão, acabou ficando em segundo plano. Nesta madrugada, Pyongyang afirmou que o míssil testado tem capacidade de atingir qualquer parte do território dos EUA.

Algumas blue chips, no entanto, foram pressionadas por realização de lucros em Tóquio. Foi o caso da Tokyo Electron, que sofreu um tombo de 5,8%, o maior em quatro meses. Fonte: Dow Jones Newswires.