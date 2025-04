A bolsa de Tóquio abriu perto da estabilidade nesta sexta-feira (horário local), com os EUA afirmando que um acordo com Japão sairá em breve se atual trajetória das negociações continuar, segundo fontes da Fox Business. Investidores também digerem o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do país, que subiu 3,6% em março em relação ao ano anterior, segundo dados do governo divulgados há pouco. Às 21h16 (de Brasília), o índice Nikkei tinha baixa de 0,15%, a 34,326.59 pontos.