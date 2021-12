Bolsa de Tóquio abre em alta, seguindo ganhos de Nova York na última sessão

A bolsa de Tóquio iniciou o pregão em alta hoje, seguindo os ganhos em Nova York na última sessão, marcada por dados de inflação nos EUA em linha com o esperado. O início positivo também vem à medida que investidores aguardam por novas informações sobre a variante Ômícron do coronavírus e decisões de alguns dos principais bancos centrais do mundo, incluindo nos EUA e no Japão. Às 21h08 (de Brasília), o índice Nikkei avançava 0,98%, aos 28.716,71 pontos.

