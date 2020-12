Bolsa de São Paulo registra recorde durante o dia na última sessão do ano

A bolsa de São Paulo operou nesta quarta-feira (30) acima dos 120.000 pontos pela primeira vez, antes de recuar e fechar a última sessão do ano com 119.017 pontos, em leve queda de 0,15%.

Em 2020, o índice Ibovespa subiu 3,10%, recuperando no segundo trimestre o tombo de mais de 40%, sofrido em março após o início da pandemia do novo coronavírus.

Na manhã desta quarta, o Ibovespa alcançou um máximo histórico de 120.149 pontos, estimulado pela autorização no Reino Unido da vacina da AstraZeneca/Oxford, principal aposta do governo brasileiro contra a covid-19.

Os analistas esperam que a recuperação prossiga no ano que vem, com o avanço dos planos de vacinação contra o coronavírus, que já deixou no Brasil mais de 193.000 mortos, um balanço superado apenas pelos Estados Unidos.

“2021 será ano de vacinação e isso significa que volta o crescimento (econômico)” tanto no Brasil quanto no resto do mundo, afirmou Sergio Vale, da consultoria MB Associados.

O dólar foi negociado nesta quarta-feira a 5,189 reais, em alta de 0,15% em relação à moeda brasileira.

A moeda americana chegou a ser cotada a 5,88 reais em maio, mas a valorização do real nos últimos meses é apenas parcial, pois sofreu uma depreciação de 29% em 2020.

Os investidores estimam que o dólar não baixará dos 5 reais em 2021, devido, entre outros fatores, às incertezas provocadas no Brasil por seu importante nível de déficit e da dívida pública.

Veja também