Bolsa de NY sobe com marcas inéditas do Dow, Nasdaq e S&P 500 com expectativa sobre Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/12/2024 - 18:13 Para compartilhar:

As bolsas de Nova York fecharam em alta, com o S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq em novas máximas históricas, após o mercado ampliar a expectativa de alívio monetário pelo Federal Reserve (Fed) neste mês na sequência de dados abaixo do esperado da economia dos Estados Unidos. As ações da Salesforce, Marvell Technology e DollarTree saltaram.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,69%, a 445.014,04 pontos. O S&P 500 ganhou 0,61%, a 6.086,49 pontos e o Nasdaq subiu 1,30%, a 19.735,12 pontos.

O mercado ampliou a aposta em corte da taxa de juros na reunião do Fed em dia 18 de dezembro após o índice de gerentes de compras (PMI) do setor de serviços cair para patamar abaixo do esperado. Outro dado mostrou que o setor privado dos EUA criou 146 mil empregos em novembro, também abaixo do previsto em meio à expectativa com a divulgação do payroll na sexta-feira.

No fim da tarde, as chances de corte de juros em 25 pontos-base este mês estavam em 75,5%, ante 72,9% ontem. Os mercados acionários sustentaram os ganhos sem reações relevantes a comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, que voltou a reiterar que a economia dos EUA está notavelmente em boa forma, enquanto sinalizou que o quadro pode permitir que o BC seja cauteloso na condução da taxa de juros para o nível neutro.

Entre os movimentos individuais, a Salesforce disparou 11% após a empresa americana de software on demand elevar projeções para a receita este ano, com interesse forte por produtos ligados à inteligência artificial. Já o papel da fabricante de chips Marvell Technology saltou 23,5%, na esteira de guidance também bem recebido.

A GM cedeu 0,56% após montadora informar que espera um impairment de US$ 5 bilhões para cobrir uma reestruturação em sua divisão na China.

As ações da Dollar Tree subiram 25% que a varejista disse que suas vendas trimestrais atingiram o limite máximo de suas projeções. A empresa também informou que está executando seu plano para “desbloquear valor” para os acionistas em sua revisão estratégica de seu negócio Family Dollar. O lucro líquido da Dollar Tree aumentou para US$ 233,3 milhões, ou US$ 1,08 por ação, no terceiro trimestre, ante US$ 212 milhões, ou US$ 0,97 por ação, no mesmo trimestre do ano anterior.

–