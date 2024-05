Bolsa de NY inicia transição para modelo de liquidação de ações D+1

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/05/2024 - 16:12 Para compartilhar:

A Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira, 28, que vai migrar seu ciclo de liquidação padrão para o modelo D+1, a partir de 28 de maio.

A mudança vem após a Securities and Exchange Comission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) anunciar que iria alterar o regime de D+2 para D+1. Isto significa que, agora, a transferência dos fundos e a entrega dos títulos ou ações negociadas na NYSE acontecerá no primeiro dia útil após a negociação. Anteriormente, a transferência acontecia em dois dias úteis depois do negócio.

Em comunicado, a NYSE afirmou que também vai reduzir o período em que as transações com ações serão ex-dividendos ou ex-direitos.

Com a implementação do novo ciclo de liquidação, a negociação ex-dividendos ocorrerá na mesma data do registro de dividendos. No regime atual, as bolsas iniciam a negociação ex-dividendos um dia antes da data de registro de um dividendo.