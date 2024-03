Bolsa de Nova York anuncia que fabricante de veículos elétricos Fisker será deslistada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/03/2024 - 19:56 Para compartilhar:

As ações da fabricante de veículos elétricos em dificuldades Fisker serão retiradas da Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) devido aos baixos níveis de preços.

A Nyse informou nesta noite que as ações de Fisker, que foram interrompidas na sessão regular com queda de 28%, a US$ 0,09 cada, foram imediatamente suspensas. A bolsa decidiu iniciar procedimentos de fechamento de capital para a Fisker devido ao seu preço “anormalmente baixo”.

A empresa agora tem o direito de rever a decisão de fechamento de capital. A Fisker disse nesta manhã que suas negociações com uma grande montadora sobre um possível acordo fracassaram. Desta forma, ela não será capaz de cumprir a condição de fechamento de um compromisso de financiamento de US$ 150 milhões que assumiu anteriormente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias