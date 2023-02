Bolsa de Istambul suspende negócios com ações e derivativos após terremotos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2023 - 8:20 Compartilhe

A bolsa de valores da Turquia suspendeu negócios com ações e derivativos nesta quarta-feira, 8, após uma forte onda de liquidação de ativos de três dias deflagrada pelos terremotos que mataram mais de 9.500 pessoas no país e na vizinha Síria. O principal índice da Bolsa de Istambul despencou nesta semana, à medida que temores sobre as implicações econômicas dos terremotos tumultuaram os mercados financeiros. Antes da suspensão dos negócios, o índice acionário turco mostrava queda de 7,1%. Com as perdas anteriores, o índice já sofreu um tombo de 16% nesta semana. Operadora da bolsa turca, a Borsa Istanbul A não disse, de imediato, quando os negócios serão retomados. Fonte: Dow Jones Newswires.





