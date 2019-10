Bolsa de Hong Kong retira oferta de US$ 36,6 bilhões pelo LSE Group

A Bolsa de Hong Kong retirou sua oferta de US$ 36,6 bilhões pelo London Stock Exchange (LSE) Group, controlador da Bolsa de Londres.

Menos de um mês após fazer a proposta inesperada, a bolsa asiática disse que não poderia seguir adiante com a oferta sem qualquer retorno da diretoria do LSE. Em meados do mês passado, os diretores do LSE rejeitaram a oferta.

Por volta das 9h (de Brasília), a ação do LSE Group caía mais de 5% em Londres. Com informações da Dow Jones Newswires.