Bolsa de Cereais na Argentina reduz estimativa de produção de trigo em 2023/24

Brasília, 13 – A Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduziu sua estimativa de produção de trigo na safra 2023/24 em 300 mil toneladas, de 16,5 milhões de toneladas para 16,2 milhões de toneladas. O corte deve-se à seca e às geadas recentes que prejudicaram o desenvolvimento das lavouras, apontou a bolsa em relatório semanal de safra.

“Continua a falta ininterrupta de chuvas no centro e norte da área agrícola afetando negativamente as expectativas de desempenho, atualmente abaixo de nossas estimativas iniciais”, disse a bolsa no relatório.

Se confirmado o volume, a colheita será 9,4% inferior à média dos últimos cinco anos, mas 32,8% superior ao reportado na safra 2022/23 – que foi comprometida por eventos climáticos adversos.

A bolsa, contudo, não descartou revisar novamente as estimativas. “A produção está sujeita não só à evolução das condições climáticas no resto do ciclo, mas também à dimensão do impacto que as geadas registradas na manhã de ontem terão no estado dos cereais no sul da área agrícola”, observou.

De acordo com dados da bolsa, 42,5% da área plantada, de 5,9 milhões de hectares, estão em situação regular/ruim ante 32% na semana anterior e 50% em igual período da temporada passada.

As lavouras em condição normal passaram de 49% para 44% da área, enquanto a área em situação excelente caiu de 19% para 13% em uma semana.

