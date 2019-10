Bolsa de Buenos Aires fecha em queda, no primeiro pregão após disputa eleitoral

A Bolsa de Buenos Aires chegou a subir no início do dia, mas terminou em queda no primeiro pregão após Alberto Fernández ser eleito presidente da Argentina. O índice Merval fechou em baixa de 3,90%, em 33.177,16 pontos, após ter avançado nas duas sessões anteriores.

O Merval avança 9,52% até agora em 2019, mas tem enfrentado turbulências em meio ao quadro econômico e político da Argentina. O mercado mostrava preferência pela manutenção de Mauricio Macri no poder, mostrando cautela com a possibilidade da volta do peronismo. A vice-presidente do país será Cristina Kirchner, presidente entre 2007-2015, mas Alberto Fernández é visto como um nome mais moderado.

Agora, analistas e investidores aguardam notícias sobre a equipe econômica e a estratégia do próximo governo para renegociar a dívida com seus credores privados e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Fernández assume o poder em 10 de dezembro em um quadro delicado, de recessão econômica, inflação superando 50% ao ano e alto endividamento.