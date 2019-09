Bolsa de Buenos Aires fecha em alta de 6,45%, após controles parciais de capital

A Bolsa de Buenos Aires fechou em território positivo nesta segunda-feira, no primeiro pregão após o governo da Argentina anunciar alguns controles sobre a movimentação de capital, no domingo. O índice Merval registrou ganho de 6,45%, a 26.195,41 pontos, mas a sessão foi atípica, com volumes mais baixos em negociação por causa do feriado do Dia de Trabalho nos Estados Unidos, que deixou os mercados americanos fechados.

O Merval avançou em três das últimas quatro sessões, mas recua 40,94% em relação a seu recorde, estabelecido em 9 de agosto, às vésperas da eleição primária no país. O oposicionista Alberto Fernández venceu com folga as primárias e passou a ser favorito a vencer em primeiro turno em 27 de outubro, desagradando investidores que preferem o atual presidente, Mauricio Macri.

O noticiário político tem provocado desvalorização do peso, agravado a recessão econômica e as dificuldades sociais, como o desemprego e a pobreza crescente. Nesse contexto, o governo Macri anunciou no domingo controle parcial das saídas de capital, para tentar controlar o quadro no câmbio. Hoje, o peso avançou, mas analistas e a imprensa local ressaltavam que será preciso acompanhar a movimentação da terça-feira, já que o dia de hoje era atípico por causa do feriado nos EUA, que reduziu os volumes negociados.

O presidente do Banco Central da República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, concedeu entrevista coletiva após o fechamento de hoje. Segundo ele, o sistema financeiro argentino segue sólido e a intenção das medidas do domingo é garantir que a autoridade monetária use menos recursos das reservas para estabilizar o câmbio.