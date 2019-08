Bolsa de Buenos Aires cai 7,82% após discurso de novo ministro da Fazenda

A Bolsa de Buenos Aires caiu 7,82% uma hora após a sua abertura, depois do discurso do novo ministro da Fazenda, Hernán Lacunza, que se comprometeu a estabilizar o mercado cambial e cumprir a meta de equilíbrio fiscal.

As ações que mais sofreram são as de instituições bancárias, com quedas de até 15%.