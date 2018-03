Bolsa com 52 mãos humanas é encontrada na Rússia

SÃO PAULO, 9 MAR (ANSA) – Uma bolsa foi encontrada nesta quinta-feira (8), perto de um canal na Rússia, com 52 mãos humanas, informou a imprensa local.

A mala foi achada logo depois de uma mão ter sido localizada próximo ao rio Amur, em Khabarovsk. Segundo as autoridades, as mãos não são de origem criminosa, mas foram descartadas de forma ilegal.

A polícia acredita que os funcionários de uma instituição médica forense de Khabarovsk estejam envolvidos no descarte indevido do material. A suspeita ficou evidente, pois foram encontrados materiais hospitalares, bandagens e protetor plásticos de sapato junto com as mãos.

As autoridades do Comitê de Investigação da Federação Russa ainda tentam definir todas as circunstâncias do incidente.

(ANSA)