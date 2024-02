Bolsa australiana fecha em baixa em meio a feriados em várias partes da Ásia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/02/2024 - 7:32 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 12/02/2024 – A bolsa australiana, a principal da Oceania, fechou em baixa nesta segunda-feira, em meio a feriados que mantiveram os mercados fechados em várias partes da Ásia.

O S&P/ASX 200 caiu 0,39% em Sydney, a 7.614,90 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos. Pesou no índice a ação da CSL, que tombou 4,8% após a empresa de biotecnologia fracassar no desenvolvimento de um possível medicamento para ataques cardíacos. A CSL é a terceira maior companhia do S&P/ASX 200 em valor de mercado. Ações de mineradoras também ficaram no vermelho.

Na China continental, assim como em Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Japão, as bolsas não operaram hoje devido a feriados.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

