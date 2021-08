BOLSA ÁSIA-Índice de Xangai sobe, mas blue-chips têm queda

(Reuters) – As ações de Xangai tiveram alta nesta quarta-feira com a forte recuperação dos setores imobiliário e bancário, mas o índice de blue-chips recuou arrastado pelas ações de consumo e saúde.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,55%, enquanto o índice de Xangai teve ganho de 0,08%.

O índice imobiliário do CSI300 saltou 5,8%, uma vez que os movimentos do China Evergrande Group em relação a seus problemas de liquidez aliviaram as preocupações com a indústria.

O subíndice de saúde recuou 1,7% e o de consumo caiu 1,6%. Ambos ganharam mais de 0,9% na sessão anterior.

As ações bancárias também subiram, como subíndice do setor terminando em alta de 1%, uma vez que os investidores apostam que a qualidade dos ativos dos credores vai melhorar junto com a saúde financeira de incorporadoras.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,65%, a 28.070 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,20%, a 26.660 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,08%, a 3.532 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,55%, a 5.015 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,70%, a 3.220 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,56%, a 17.227 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,85%, a 3.180 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,29%, a 7.584 pontos.

