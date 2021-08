BOLSA ÁSIA-Ações da China sobem após injeções de dinheiro pelo banco central

XANGAI (Reuters) – As ações da China subiram nesta sexta-feira depois que os investidores mostraram alívio com a maior injeção semanal de dinheiro no sistema bancário pelo banco central desde fevereiro, e depois de autoridades pedirem mais suporte financeiro para empresas de varejo e comerciais.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,53%, enquanto o índice de Xangai teve ganho de 0,59%.

O índice de Xangai fechou a semana com ganho de 2,8%, o maior em três meses, enquanto o CSI300 avançou 1,2% na semana.

O banco central da China injetou pela terceira sessão seguida 50 bilhões de iuanes (7,71 bilhões de dólares) de operações de recompra reversa de sete dias no sistema bancário nesta sexta-feira. O total semanal de injeção líquida é de 120 bilhões de iuanes, maior volume desde o início de fevereiro.

As instituições financeiras deveriam fazer mais para ajudar as empresas de varejo, hotelaria e comerciais na esteira dos recentes surtos de coronavírus no país, disse o Ministério do Comércio na quinta-feira.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,36%, a 27.641 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,03%, a 25.407 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,59%, a 3.522 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,53%, a 4.827 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,17%, a 3.133 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,84%, a 17.209 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,92%, a 3.080 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,04%, a 7.488 pontos.







Veja também