Bolonha será 1ª grande cidade ‘zona 30’ na Itália

BOLONHA, 18 JUN (ANSA) – A prefeitura de Bolonha apresentou um projeto para se tornar a primeira grande cidade da Itália a limitar a velocidade no trânsito a 30 quilômetros por hora na maioria de suas ruas.

A iniciativa começará de forma preliminar em 1º de julho, com seis meses de adaptação para os motoristas e para o governo municipal trocar a sinalização, promover cursos de direção segura e informar os cidadãos sobre a mudança.

A partir de 1º de janeiro de 2024, quem for flagrado dirigindo acima de 30 quilômetros por hora nas ruas de Bolonha será multado, com exceção de uma centena de artérias principais, onde o limite será de 50 km/h, porém com monitoramento mais intenso.

“O objetivo é zerar as mortes nas ruas. Queremos dar um sinal forte em nível nacional”, disse o prefeito Matteo Lepore, de centro-esquerda. “Reduzir a velocidade dos carros significa dar mais espaço às pessoas”, acrescentou.

Segundo o prefeito, serão investidos 24 milhões de euros para aumentar a segurança das ruas e outros 35 milhões para a realização de seis parques urbanos.

“Trata-se de um modelo diferente de cidade”, reforçou Lepore, que governa o sétimo município mais populoso da Itália, com pouco menos de 400 mil habitantes. Atualmente, um terço de Bolonha já é considerada “zona 30”. “E a vida das pessoas nessas regiões melhorou”, garantiu o prefeito. (ANSA).

