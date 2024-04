Bologna vence Salernitana (3-0) e fica a dois pontos da Juventus

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/04/2024 - 16:32 Para compartilhar:

O Bologna, comandado pelo técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, venceu, nesta segunda-feira (1º), a Salernitana por 3 a 0, a oitava vitória em nove jogos, e ficou a apenas dois pontos da terceira posição da Serie A, ocupada pela Juventus.

Os gols de Riccardo Orsolini (14′), Alexis Saelemaekers (44′) e Charis Lykogiannis (90’+2) deram a vitória à equipe local, que conquistou 24 dos últimos 27 pontos que disputou. O único revés desde o início de fevereiro foi a derrota por 1 a 0 para a Inter, líder isolada da competição.

Com 57 pontos, o Bologna consolida a quarta posição, que o levará à Liga dos Campeões da próxima temporada, logo atrás da ‘Juve’ que está em queda livre e que perdeu por 1 a 0 para a Lazio (7ª) no sábado. A ‘Vecchia Signora’ somou apenas sete pontos em seu últimos nove jogos.

Já a Salernitana caminha rumo à segunda divisão. Comandada nesta segunda-feira pela primeira vez por Stefano Colantuono, o seu quarto treinador nesta temporada, têm 11 pontos a menos que a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Empoli (17º).

A 30ª rodada italiana começou no sábado, com cinco jogos. No Domingo de Páscoa não houve futebol, como manda a tradição no país, e a segunda jornada dos duelos é disputada nesta segunda-feira.

Também nesta segunda-feira, a Roma (5ª) empatou em 0 a 0 em sua visita ao Lecce (13ª) e está a cinco pontos do Bologna.

A Inter, líder com 11 pontos à frente do Milan (2º), fecha a rodada recebendo o Empoli (17º).

— Jogos da 30ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sábado:

Napoli – Atalanta 0 – 3

Torino – Monza 1 – 0

Genoa – Frosinone 1 – 1

Lazio – Juventus 1 – 0

Fiorentina – Milan 1 – 2

– Segunda-feira:

Bologna – Salernitana 3 – 0

Sassuolo – Udinese 1 – 1





Cagliari – Hellas Verona 1 – 1

Lecce – Roma 0 – 0

Inter – Empoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 76 29 24 4 1 71 14 57

2. Milan 65 30 20 5 5 57 34 23

3. Juventus 59 30 17 8 5 44 24 20

4. Bologna 57 30 16 9 5 45 25 20

5. Roma 52 30 15 7 8 55 35 20

6. Atalanta 50 29 15 5 9 54 32 22

7. Lazio 46 30 14 4 12 37 33 4

8. Napoli 45 30 12 9 9 44 36 8





9. Torino 44 30 11 11 8 29 26 3

10. Fiorentina 43 29 12 7 10 42 34 8

11. Monza 42 30 11 9 10 32 37 -5

12. Genoa 35 30 8 11 11 32 37 -5

13. Lecce 29 30 6 11 13 26 45 -19

14. Udinese 28 30 4 16 10 29 45 -16

15. Hellas Verona 27 30 6 9 15 27 40 -13

16. Cagliari 27 30 6 9 15 30 51 -21

17. Empoli 25 29 6 7 16 22 43 -21

18. Frosinone 25 30 6 7 17 38 61 -23

19. Sassuolo 24 30 6 6 18 34 57 -23

20. Salernitana 14 30 2 8 20 23 62 -39

