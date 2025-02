Bologna vence e volta à semifinal da Copa da Itália após 25 anos

ROMA, 4 FEV (ANSA) – Com a vitória fora de casa em cima da Atalanta, o Bologna quebrou um longo jejum e voltará a disputar a semifinal da Copa da Itália depois de 25 anos.

A partida foi aberta e os dois lados tiveram oportunidades para balançar as redes no decorrer dos 90 minutos, mas o único gol no Gewiss Stadium foi anotado pelo centroavante argentino Santiago Castro.

Aos 80 minutos, Charalampos Lykogiannis cobrou falta dentro da área e encontrou o atacante de 20 anos, que apareceu entre Berat Djimsiti e Isak Hien para cabecear firme e vencer Rui Patrício.

O resultado deu prosseguimento ao bom momento do Bologna na atual temporada. Além de estar classificado para a semifinal da Copa da Itália, a equipe de Vincenzo Italiano jogou a Champions League e ocupa a sétima posição da Série A.

A última vez que o Bologna disputou uma semifinal do torneio foi na temporada 1998/99, quando o clube era treinado por Carlo Mazzone e tinha em seu elenco Giuseppe Signori, vice-campeão mundial em 1994 pela Azzurra. Na ocasião, os emilianos foram despachados pela Fiorentina do técnico Giovanni Trapattoni e do português Rui Costa.

O Bologna vai encarar na próxima fase a vencedora do encontro entre Juventus e Empoli, que ocorrerá em 26 de fevereiro.

(ANSA).