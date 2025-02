Bologna surpreende a Atalanta e avança à semifinal da Copa da Itália após 26 anos

A Atalanta foi eliminada da Copa da Itália ao ser surpreendida pelo Bologna por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Atleti Azzurri d’Italia. Sem repetir as boas atuações que a colocaram na terceira posição do Campeonato Italiano, a equipe de Bergamo encontrou dificuldades para furar a forte marcação adversária.

O gol decisivo foi marcado por Castro aos 35 minutos do segundo tempo, garantindo a classificação do Bologna. A Atalanta, que vinha como uma das favoritas ao título, não conseguiu reagir e amargou a eliminação diante de sua torcida.

Com a vaga na semifinal, o Bologna continua vivo na busca pelo tricampeonato, já que foi campeão nas temporadas 1969/70 e 1973/74. A última vez esteve em uma semifinal foi em 1998/99. Na ocasião, ficou em quarto lugar.

Atalanta e Bologna fizeram um primeiro tempo equilibrado. A equipe da casa começou pressionando e quase abriu o placar logo aos sete minutos. Ketelaere recebeu em velocidade e finalizou com força, mas o goleiro polonês Skorupski fez uma bela defesa, evitando o gol. Os donos da casa mantiveram a posse de bola, mas encontraram dificuldades para furar a defesa bem postada do Bologna.

Do outro lado, a equipe visitante apostou em contra-ataques e conseguiu levar perigo em algumas ocasiões. A melhor chance veio nos minutos finais da etapa inicial, quando Pobega recebeu dentro da área e chutou firme, mas a defesa da Atalanta apareceu no momento certo para bloquear o arremate. Com poucas oportunidades claras para ambos os lados, o primeiro tempo terminou sem alterações no placar.

O segundo tempo foi mais movimentado, com ambas as equipes buscando o gol. A Atalanta dominava as ações ofensivas e criou as melhores oportunidades, mas esbarrou em Skorupski, que fez grandes defesas, especialmente em chutes de Maldini e Brescianini.

O Bologna, mesmo mais recuado, soube aproveitar uma bola parada para garantir a classificação. Aos 35 minutos, após cobrança de falta, Castro subiu livre na área e cabeceou com força para o fundo da rede.

Nos minutos finais, a Atalanta pressionou intensamente, mas sem eficácia. Na última chance, Cuadrado cruzou na área, mas ninguém apareceu para completar, selando a eliminação do time de Bergamo.

A rodada da Copa da Itália terá continuidade nesta quarta-feira com dois confrontos importantes. A Juventus receberá o Empoli no Allianz Stadium, buscando confirmar o favoritismo diante de sua torcida. Já no San Siro, Milan e Roma protagonizarão um duelo equilibrado entre equipes que ocupam posições semelhantes na tabela do Campeonato Italiano, prometendo um confronto acirrado por uma vaga na semifinal.