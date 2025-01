Bologna sai atrás, mas vira e derrota Monza por 3 a 1

BOLONHA, 18 JAN (ANSA) – O Bologna derrotou o Monza por 3 a 1 neste sábado (18), em casa, e segue na briga por vaga em competições europeias na próxima temporada.

Os visitantes abriram o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com Daniel Maldini, mas Santiago Castro, aos 22, e Jens Odgaard, aos 34, colocaram os anfitriões na frente no placar. Aos 24 da segunda etapa, Riccardo Orsolini fechou a conta para o Bologna.

Com a vitória, o rossoblù chegou a 33 pontos na Série A, em sexto lugar, porém ainda pode ser ultrapassado por Fiorentina e Milan, que têm um jogo a menos. Já o Monza segue na lanterna da competição, com 13 pontos em 21 partidas. (ANSA).