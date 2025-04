Bologna frustra Napoli e impede rival de encostar na liderança

ROMA, 7 ABR (ANSA) – Em jogo disputado no estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, o vice-líder Napoli foi freado pelo Bologna nesta segunda-feira (7) e não conseguiu encostar na Internazionale, que tropeçou diante do Parma.

Na etapa inicial, André-Frank Zambo Anguissa abriu o placar para os napolitanos, mas Dan Ndoye impediu a vitória azzurra ao igualar o marcador com um golaço no segundo tempo e mantê-lo em 1 a 1 até o apito final do árbitro.

O resultado ainda foi muito satisfatório para os visitantes, que precisaram suportar grande pressão dos bolonheses no decorrer do confronto, sobretudo após o tento sofrido pelos comandados de Vincenzo Italiano.

O empate fez o Napoli chegar aos 65 pontos, mas o manteve com três atrás da Inter de Milão, que soma 68. O Bologna, por sua vez, fechou a 31ª rodada em quarto, com 57, e segue ameaçado por Juventus (56) e Lazio (55). (ANSA).