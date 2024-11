Bologna e Juventus tropeçam na Champions League

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/11/2024 - 20:26 Para compartilhar:

ROMA, 27 NOV (ANSA) – A Juventus e o Bologna tropeçaram nesta quarta-feira (27) na quinta rodada da Champions League e se complicaram na tabela da principal competição de clubes da Europa.

No Villa Park, em Birmingham, a desfalcada Velha Senhora teve dificuldades para criar oportunidades de gols e ainda viu Lucas Digne carimbar a trave em uma cobrança de falta na entrada da área.

Na etapa final, os bianconeri chegaram bem perto de balançar as redes do gol defendido por Dibu Martínez, mas o goleiro argentino operou um milagre no arremate de Francisco Conceição para evitar a derrota dos Villains.

O resultado na Inglaterra não agradou ninguém, pois os dois clubes se mantiveram na zona dos playoffs para a próxima fase, com Juventus em 18º e Aston Villa em nono, com oito e 10 pontos, respectivamente.

Já no estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, o Bologna perdeu para o Lille e segue sem vencer na Champions League. Os emilianos viram Ngal’ayel Mukau abrir o placar na etapa inicial, mas o colombiano Jhon Lucumí igualou.

A vantagem bolonhesa durou muito pouco, pois o mesmo meio-campista congolês balançou as redes mais uma vez e ajudou sua equipe a conquistar valiosos três pontos.

Em 33º lugar, com apenas um ponto em cinco rodadas, o Bologna está em uma situação complicada na Liga dos Campeões, já que possui cinco a menos que o Real Madrid, time que abre a zona dos playoffs. A campanha do rossoblù é só melhor que do RB Leipzig, do Slovan Bratislava e do Young Boys.

O Lille, por sua vez, aparece em 12º, com 10 pontos conquistados e ainda tem chances de alcançar as oito primeiras colocações. (ANSA).