Bologna e Benevento ficam no 1 a 1 e seguem empatados em número de pontos no Italiano

Bologna (14º) e Benevento (13º) empataram em 1 a 1, nesta sexta-feira, na partida que abriu a 22ª partida da Serie A, em que ambos se mantiveram na zona tranquila e ainda estão igualados em número de pontos.

Agora somam 24 na classificação, nove provisoriamente acima da zona de rebaixamento, o que lhes dá uma certa tranquilidade.

Nicola Sansone colocou o Bologna na frente no primeiro minuto do jogo e aos 60 minutos Nicolas Viola empatou para Benevento, após um passe do polonês Kamil Glik.

O Benevento acumulou o terceiro empate nos últimos quatro jogos, mas não vence desde o triunfo sobre o Cagliari (2-1) fora de casa, no dia 6 de janeiro.

Já o Bologna havia reagido no jogo anterior, vencendo o Parma por 3 a 0 como visitante, mas desta vez não conseguiu confirmar sua melhora com mais uma vitória.

Neste sábado, a 22ª rodada continua com jogos atrativos.

Napoli (6º) e Juventus (3ª) se enfrentam no estádio Diego Maradona, enquanto o líder Milan visita a Spezia (16ª).

Antes deste fim de semana, o Milan tem dois pontos de vantagem sobre a Inter de Milão (2ª), que recebe a Lazio (5ª) no domingo, e sete pontos sobre a Juve.

— Jogos da 22ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Bologna – Benevento 1 – 1

– Sábado:

(12h00) Torino – Genoa

(15h00) Napoli – Juventus

(17h45) Spezia – Milan

– Domingo:

(09h30) Roma – Udinese

(12h00) Cagliari – Atalanta

Sampdoria – Fiorentina

(15h00) Crotone – Sassuolo

(17h45) Inter – Lazio

– Segunda-feira:

(17h45) Hellas Verona – Parma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 49 21 15 4 2 45 23 22

2. Inter 47 21 14 5 2 51 23 28

3. Juventus 42 20 12 6 2 41 18 23

4. Roma 40 21 12 4 5 44 35 9

5. Lazio 40 21 12 4 5 36 27 9

6. Napoli 37 20 12 1 7 44 21 23

7. Atalanta 37 21 10 7 4 48 29 19

8. Sassuolo 31 21 8 7 6 34 32 2

9. Hellas Verona 30 21 8 6 7 26 23 3

10. Sampdoria 27 21 8 3 10 31 32 -1

11. Udinese 24 21 6 6 9 23 28 -5

12. Genoa 24 21 6 6 9 24 31 -7

13. Benevento 24 22 6 6 10 25 42 -17

14. Bologna 24 22 6 6 10 29 36 -7

15. Fiorentina 22 21 5 7 9 21 33 -12

16. Spezia 21 21 5 6 10 28 38 -10

17. Torino 16 21 2 10 9 32 41 -9

18. Cagliari 15 21 3 6 12 24 39 -15

19. Parma 13 21 2 7 12 14 41 -27

20. Crotone 12 21 3 3 15 22 50 -28

