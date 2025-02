Bologna derrota Milan em jogo atrasado da Série A

ROMA, 27 FEV (ANSA) – Após perder o clássico para o Parma, o Bologna se recuperou no Campeonato Italiano ao derrotar de virada o Milan no estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, pelo placar de dois gols a um.

Milaneses e bolonheses se enfrentaram em um duelo atrasado da nona rodada da Série A, que precisou ser adiado em função do mau tempo na capital da região da Emilia-Romagna.

Precisando do triunfo, os rossoneri deixaram o sufoco que vinha passando ao saírem na frente do placar, com Rafael Leão, que superou a marcação de Lorenzo De Silvestri e estufou a rede do gol defendido por Lukasz Skorupski.

Empurrado por seus torcedores, o Bologna não desanimou e foi em busca da virada. O primeiro passo foi dado com Santiago Castro, que empatou logo nos minutos iniciais do segundo tempo.

O lance ainda teve uma checagem do VAR antes de o tento ser confirmado.

Os comandados de Vincenzo Italiano ficaram no quase após Nicolò Casale carimbar a trave de Mike Maignan em um cabeceio, mas a torcida explodiu de felicidade quando Dan Ndoye aproveitou o cochilo da defesa milanista e colocou os bolonheses na frente.

Com o resultado, o Bologna chegou aos 44 pontos e assumiu a sexta posição do Campeonato Italiano, ocupando uma vaga que daria o direito ao clube a participar da próxima edição da Conference League. O Milan, por sua vez, estacionou nos 41 e está em oitavo. (ANSA).