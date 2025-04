Bologna derrota Inter com golaço e põe fogo na Série A

ROMA, 20 ABR (ANSA) – Com um golaço nos acréscimos do segundo tempo, o Bologna derrotou a Inter de Milão em casa por 1 a 0, neste domingo (20), resultado que embolou a disputa da Série A italiana e deixou o time nerazzurro e o Napoli empatados na liderança, faltando cinco rodadas para o fim da temporada.

A partida mais aguardada do fim de semana foi decidida com um gol aos 93 minutos de jogo: Miranda cobrou lateral na área da Inter, a defesa desviou a bola, que caiu na medida para um voleio certeiro de Orsolini, sem chances para o goleiro Sommer, levando a torcida no Renato Dall’Ara à loucura.

Com a derrota em Bolonha, a Inter agora está empatada na liderança com o Napoli, ambos com 71 pontos. Se a Série A terminar assim, haverá um duelo de desempate para definir o dono do Scudetto em 2024/25.

Os nerazzurri foram campeões na temporada passada, enquanto os azzurri levantaram a taça na anterior. A Inter ainda enfrentará Roma (casa), Hellas Verona (casa), Torino (fora), Lazio (casa) e Como (fora). Já o Napoli pega Torino (casa), Lecce (fora), Genoa (casa), Parma (fora) e Cagliari (casa).

O resultado também foi importante na briga por vaga na Liga dos Campeões: com a vitória, o Bologna tem agora 60 pontos, em quarto lugar, mas ainda pode perder a posição para a Juventus, que tem 59 e visita o Parma nesta segunda-feira (21). (ANSA).