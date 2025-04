Bologna derrota Empoli e avança à final da Copa da Itália

ROMA, 24 ABR (ANSA) – Após vencer fora de casa por 3 a 0 no jogo de ida, o Bologna derrotou novamente o Empoli e se classificou para a final da Copa da Itália. A partida disputada nesta quinta-feira (24) no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, terminou 2 a 1 para os mandantes.

Com uma larga vantagem, o rossoblù não encontrou dificuldades para manter o bom resultado construído na Toscana, tanto que abriu o placar no início da partida com Giovanni Fabbian. Alguns minutos depois, Viktor Kovalenko igualou e reacendeu a chama empolese.

No entanto, os comandados de Roberto D’Aversa não encontraram forças para assustar os bolonheses e a reação parou por aí. No final do encontro, os emilianos fizeram valer sua superioridade e anotaram o segundo tento com Thijs Dallinga.

O Bologna voltou à final da Copa da Itália após mais de 50 anos, pois a última vez que decidiu o torneio foi na temporada 1973/74, quando venceu o troféu pela segunda vez depois de derrotar o Palermo nos pênaltis.

O que separa o time liderado por Vincenzo Italiano do tricampeonato é o Milan, que passou pela arquirrival Internazionale. O troféu será decidido em uma partida única no Estádio Olímpico, em Roma, no dia 14 de maio. (ANSA).