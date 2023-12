Bologna de Thiago Motta e Roma de Mourinho fazem confronto direto pelo Top 4 da Seria A

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/12/2023 - 16:33 Para compartilhar:

O ítalo-brasileiro Thiago Motta, técnico do Bologna, visita no domingo (17) a Roma do português José Mourinho em um confronto direto pelo Top 4 na 16ª rodada da Serie A.

Motta, de 41 anos, era um dos jogadores ‘nerazzurri’ que, dirigidos por Mourinho, conquistaram o Campeonato Italiano, a Copa da Itália e a Liga dos Campeões na temporada 2009/2010, a primeira ‘tríplice coroa’ do futebol italiano.

Desde sua aposentadoria, em 2018, Motta dirigiu o Genoa (2019) e o Spezia (2021-2022), antes de chegar em setembro de 2022 ao Bologna. Em sua primeira temporada no clube, terminou a Serie A em nono, a nove pontos da zona de classificação para a Liga Europa, que parava justamente na Roma (6ª, 63 pontos), treinada por Mourinho.

Na atual edição do campeonato, os dois times estão mais acima.

Liderada no ataque pela dupla formada pelo argentino Paulo Dybala e o belga Romelu Lukaku, a Roma soma 25 pontos na quarta posição, que dá vaga para a Champions.

Já o Bologna (5º), com a mesma pontuação, só perdeu dois jogos e tem a terceira melhor defesa do campeonato com 12 gols sofridos, atrás da líder Inter de Milão e Juventus (2ª).

Mas Motta ainda tem um assunto pendente contra seu ex-treinador na Inter: conseguir uma vitória. Em quatro confrontos, dois deles quando comandava o Spezia, o ítalo-brasileiro sofreu três derrotas e conseguiu um empate em 0 a 0 com o Bologna, em maio deste ano.

Atentos ao que acontece neste duelo estarão Napoli (6º, 24 pontos) e Fiorentina (7ª, 24 pontos), também candidatos ao ‘Top 4’, que recebem o Cagliari (16º) no sábado e o Verona (19º) no domingo, respectivamente.

No topo da tabela, a Juventus abre a rodada na sexta-feira visitando o Genoa (14º), com chances de assumir provisoriamente a liderança, já que a Inter só entra em campo no sábado, contra a Lazio (10ª), em Roma.

“Sabemos que a Inter é favorita ao título, é um time construído para conquistar mais uma estrela”, afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira o técnico da Juve, Massimiliano Allegri.

Por sua vez, o Milan (3º), que está nove pontos atrás da Inter, recebe o Monza (9º) no sábado, em San Siro, precisando vencer para não sair de vez da briga pelo ‘Scudetto’.

— Jogos da 16ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

(16h45) Genoa – Juventus

– Sábado:

(11h00) Lecce – Frosinone

(14h00) Napoli – Cagliari





(16h45) Torino – Empoli

– Domingo:

(08h30) Milan – Monza

(11h00) Udinese – Sassuolo

Fiorentina – Hellas Verona

(14h00) Bologna – Roma

(16h45) Lazio – Inter

– Segunda-feira:

(16h45) Atalanta – Salernitana

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 38 15 12 2 1 37 7 30

2. Juventus 36 15 11 3 1 23 9 14





3. Milan 29 15 9 2 4 26 18 8

4. Roma 25 15 7 4 4 28 17 11

5. Bologna 25 15 6 7 2 18 12 6

6. Napoli 24 15 7 3 5 26 18 8

7. Fiorentina 24 15 7 3 5 24 18 6

8. Atalanta 23 15 7 2 6 24 18 6

9. Monza 21 15 5 6 4 16 14 2

10. Lazio 21 15 6 3 6 16 16 0

11. Torino 20 15 5 5 5 13 16 -3

12. Frosinone 19 15 5 4 6 20 24 -4

13. Lecce 17 15 3 8 4 17 20 -3

14. Genoa 15 15 4 3 8 15 20 -5

15. Sassuolo 15 15 4 3 8 22 28 -6

16. Cagliari 13 15 3 4 8 15 27 -12

17. Udinese 12 15 1 9 5 12 25 -13

18. Empoli 12 15 3 3 9 10 27 -17

19. Hellas Verona 11 15 2 5 8 13 22 -9

20. Salernitana 8 15 1 5 9 11 30 -19

