Bologna conquista vitória história na Champions; Juve empata

ROMA, 21 JAN (ANSA) – As equipes italianas da Juventus e do Bologna entraram em campo nesta terça-feira (21) pela sétima rodada da Champions League e conquistaram resultados diferentes contra Club Brugge e Borussia Dortmund, respectivamente.

Em território belga, a Velha Senhora manteve maior posse de bola, mas foi pouco produtiva no setor ofensivo e não saiu do zero diante do oponente, acumulando mais um empate na atual temporada.

Os comandados do ítalo-brasileiro Thiago Motta ocupam a 14ª posição, com 12 pontos, e seguem em uma área perigosa na Champions League, pois correm riscos de cair logo na primeira fase, pois muitas equipes atrás da Juve ainda não entraram em campo.

Por outro lado, o Bologna teve uma noite inesquecível no estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, diante do Borussia Dortmund, pois conquistou a primeira vitória em sua história na Champions League.

Os bolonheses saíram atrás do placar logo nos primeiros minutos, após Sergou Guirassy converter uma cobrança de pênalti.

No entanto, o rossoblù não se intimidou e dominou os oponentes alemães, pois Thijs Dallinga e Samuel Iling-Junior viraram o placar em menos de um minuto.

O heptacampeão italiano alcançou os cinco pontos e ocupa o 27º posto, mas seguem com remotas chances de classificação para a próxima fase. O objetivo é superar Manchester City ou Dínamo de Zagreb, que somam oito até o momento. (ANSA).