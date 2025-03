Bologna bate Venezia e conquista 5ª vitória seguida

ROMA, 29 MAR (ANSA) – Faltando menos de 10 rodadas para o fim da Série A, o embalado Bologna conquistou neste sábado (29) mais uma vitória no Campeonato Italiano.

A vítima da vez da equipe comandada por Vincenzo Italiano foi o Venezia, que foi superado em casa pelo placar de 1 a 0, em confronto válido pela 30ª jornada. O único gol do embate foi anotado por Riccardo Orsolini.

O penúltimo colocado da liga, que está a cinco pontos de distância do Parma, primeiro time de fora da zona do rebaixamento, criou as melhores oportunidades no decorrer dos 90 minutos, mas não conseguiu aproveitar nenhuma delas.

O rossoblù foi quem se saiu melhor pela falta de pontaria dos venezianos, pois chegou aos 56 pontos, somou a quinta vitória consecutiva e se firmou na quarta posição do campeonato. (ANSA).