Bologna atropela Lazio por 5 a 0 e mira Champions

BOLONHA, 16 MAR (ANSA) – O Bologna atropelou a Lazio por 5 a 0 neste domingo (16) e entrou provisoriamente na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Uefa.

Jogando em casa, o time rossoblù abriu o placar logo aos 16 minutos de jogo, com Odgaard, mas depois construiu a goleada com quatro tentos na segunda etapa, com Orsolini, Ndoye, Santiago Castro e Fabbian, aproveitando-se de uma jornada irreconhecível por parte da equipe biancoceleste.

A vitória levou o Bologna a 53 pontos na Série A, em quarto lugar, mas a quinta colocada Juventus, com 52, ainda enfrenta a Fiorentina, em Florença, neste domingo. Já a Lazio estacionou nos 51, na sexta posição, e foi ultrapassada pelo rossoblù.

Essa é a quarta vitória seguida do Bologna no campeonato, enquanto o clube busca repetir a histórica campanha da temporada passada, quando chegou à Liga dos Campeões da Uefa.

Em 29 rodadas, o rossoblù tem apenas quatro derrotas, somente uma a mais que a líder Inter de Milão, porém ainda não briga pela liderança devido ao excesso de empates (11). (ANSA).