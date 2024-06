Bologna anuncia Vincenzo Italiano como novo técnico

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/06/2024 - 12:47 Para compartilhar:

Vincenzo Italiano é o novo técnico do Bologna, após a saída do ítalo-brasileiro Thiago Motta, que segundo a imprensa local está a caminho da Juventus, anunciou o clube nesta quarta-feira (5).

“O Bologna FC 1909 informa que o novo técnico do time principal é Vincenzo Italiano, que chega com contrato até 30 de junho de 2026”, escreveu o clube em comunicado.

Italiano, de 46 anos, assume o time que foi a sensação da temporada na Serie A, com a classificação para a Liga dos Campeões pela primeira vez na história.

O técnico dirigiu a Fiorentina nas últimas três temporadas, levando a equipe à sétima posição no Campeonato Italiano em 2021/2022 e à oitava nos dois anos seguintes, além de chegar a duas finais consecutivas da Liga Conferência (2023 e 2024).

A “dança das cadeiras” entre os técnicos no futebol italiano deverá ser movimentada nas próximas semanas, com 11 dos 20 times da primeira divisão já mudando ou com planos de ter um novo comandante para a próxima temporada.

Vicenzo Italiano foi substituído na Fiorentina por Raffaele Palladino, que deixou o Monza.

jr/bvo/pm/mcd/cb/dd

JUVENTUS FOOTBALL CLUB