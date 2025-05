Bolo que não foi servido no casamento de Justus e Ana Paula Siebert chega a R$ 48 mil

Ana Paula Siebert, de 37 anos, celebrou a grandiosidade da sua festa de renovação de votos com Roberto Justus – juntamente com o aniversário de 70 anos do empresário – realizada na última quarta-feira, 30. Por meio das redes sociais, a influenciadora digital contou os detalhes do bolo gigante, que foi uma das atrações da festa.

“Eu falei ‘Mari, quero um bolo diferente de tudo o que você já fez’, e é impressionante porque ela sempre consegue se superar. Este bolo tem dez andares, um por ano, um pedido do Roberto, e tem galhos. Foi montado aqui porque não tem como vir pronto. É inacreditável! Uma obra de arte. Do nosso primeiro casamento ela fez também, há dez anos, e foi muito lindo. Este daqui não tem explicação. Um sonho!”, disse a noiva.

Apesar de toda a preparação, o doce, que segundo a Quem pode chegar a custar R$ 48 mil, não foi servido aos convidados.

A confeiteira Mariana Junqueira, responsável pelo bolo, comentou sobre o caso nas redes sociais. “Nós fizemos degustação de bolos com a Ana, porque toda a festa que tem a ver com o Roberto é bolo de bem-casado. É o sabor que ele gosta e ama. Porém, na degustação, a Ana amou o bolo de nozes com baba de moça. A Ana falou: ‘Não posso desagradar o Roberto’. O que a gente fez? O bolo dele de bem-casado e o bolo da noiva de nozes com baba de moça. Serviu esses bolos? Acho que não, eu não vi”, afirmou Mariana.

“Não sei porque não foi cortado nem servido. Tinha bolo para servir todo mundo. O bolo da noiva tinha até uma calda a parte para servir junto, que era de baba de moça. Mas confesso que nem sentei à mesa, sentei para comer super rápido, porque queria ver os shows, beber… As atrações todas da festa eram de responsabilidade do Roberto e ele mandou bem. Eu só queria ficar na pista dançando. As bebidas eram boas também. Foi muito bom”, completou.

Mariana já havia contado em sua rede social que o bolo tinha dois metros de altura e era inteiramente comestível. Feito com pasta de açúcar e moldado inteiramente à mão, o bolo teve mais de 400 flores e folhas confeccionadas artesanalmente, incluindo galhos de flor de ervilha em tons de roxo e branco, folhas transparentes e diversos arranjos em camadas.

