Bolívia está atrasada na corrida pelo mercado global de lítio

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/12/2024 - 9:18 Para compartilhar:

No “triângulo do lítio” da América do Sul, a corrida estratégica pelo mercado global desse metal fundamental para a transição energética está avançando. Mas a Bolívia está ficando para trás da Argentina e do Chile na competição para explorar o chamado “ouro branco”.

O lítio é cobiçado por setores como o automotivo, por exemplo, por suas baterias para carros elétricos.

O “triângulo do lítio” abriga 60% dos recursos de lítio do mundo, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA. É a partir desses recursos que as reservas disponíveis para extração são derivadas.

Até o momento, porém, a Bolívia, cujo governo afirma ter o maior depósito de lítio do mundo, realizou apenas quatro projetos-piloto e opera uma usina com baixa capacidade.

“O próximo passo era começar em nível industrial. E isso é algo que não foi alcançado até agora”, diz Gonzalo Mondaca, pesquisador do Centro de Documentação e Pesquisa da Bolívia (Cedib).

Em 2023, a Bolívia produziu apenas 948 toneladas de carbonato de lítio, de acordo com o Ministério da Mineração.

Em comparação com as estimativas do governo dos EUA, isso representa um décimo do que a Argentina extraiu e 46 vezes menos do que o Chile, o segundo maior produtor do mundo, depois da Austrália.

“A figura do ‘triângulo do lítio’ é confusa, porque dá a impressão de que estamos falando de uma região homogênea (…) E, no entanto, ela difere muito entre países e regiões”, explica Martín Obaya, pesquisador da Universidad Nacional de San Martín, na Argentina.

– Janela de oportunidade? –

Na América do Sul, o mineral é encontrado em salinas. A maneira mais barata de extraí-lo é bombear a água salgada do subsolo para piscinas na superfície, onde ela evapora e deixa o carbonato de lítio, do qual o metal é extraído.

No Chile, os depósitos no deserto de Atacama permitem a perfuração de dezenas de metros abaixo da salmoura.

Mas esse não é o caso do salar de Uyuni, na Bolívia, a uma altitude de 3.600 metros. Suas condições de permeabilidade impossibilitam a escavação a mais de 11 metros de profundidade. Depois disso, o solo fica compactado e a sucção não é possível, diz Mondaca.

As condições climáticas, como as chuvas, também não ajudam na evaporação.

Em dezembro de 2023, o governo inaugurou um complexo industrial estatal na área que deveria produzir até 15.000 toneladas de carbonato de lítio por ano com tecnologia de evaporito, mas não deu certo. Atualmente, a fábrica está trabalhando com 20% de sua capacidade.

“Sempre haverá uma discussão sobre se estamos diante de uma janela de oportunidade que está prestes a se fechar. É difícil saber. Mas o desempenho do projeto é frustrante em relação às expectativas”, diz Obaya.

Nos últimos meses, a Bolívia voltou a aumentar as expectativas com a assinatura de dois contratos para a construção de plantas industriais usando a tecnologia de “extração direta de lítio” (DLE), que utiliza processos eletroquímicos para extrair o metal.

Embora exija menos água, envolve um investimento maior.

– Obstáculos políticos –

De acordo com a empresa estatal boliviana de lítio YLB, o custo de produção de uma tonelada em Uyuni varia entre US$ 4.000 e US$ 8.000. No Chile, esse custo fica entre US$ 2.500 e US$ 4.000.

Este ano, a Bolívia assinou um contrato com a empresa russa Uranium One para construir uma usina com capacidade para extrair 14.000 toneladas por ano.

Também firmou um acordo com uma subsidiária da CATL da China – a maior produtora de baterias do mundo – para estabelecer duas unidades de produção, totalizando 35.000 toneladas.

Ambos os contratos dependem da aprovação da Assembleia Legislativa, onde a maioria do partido governista está dividida entre os partidários do presidente Luis Arce e os de Evo Morales, agora rivais irreconciliáveis.

“O país não está preparado (…) em nível de capacidade técnica, regulatória e institucional”, observa Mondaca.

Para Gustavo Lagos, professor da Universidade Católica do Chile, em duas ou três décadas “a Bolívia poderia eventualmente produzir muito lítio”. “Mas ainda não chegamos lá. Eles têm que provar sua tecnologia economicamente”, disse ele.

O governo afirma que o país tem os maiores “recursos” de lítio do mundo, com 23 milhões de toneladas descobertas. Mas a quantidade de “reservas” extraíveis não foi anunciada oficialmente.

“Se o governo boliviano foi bem-sucedido em algum sentido, foi na propaganda. Ele manteve as expectativas por mais de 15 anos”, diz Mondaca.

Sua organização teve acesso aos documentos anexados ao contrato assinado com a Uranium One, no qual o Estado confirma a viabilidade de extrair apenas 10% dos recursos das salinas de Uyuni.

gta/vel/mr/dga/dd/yr