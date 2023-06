Bolívia e Chile empatam no último jogo de preparação para Eliminatórias da Copa de 2026

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/06/2023 - 23:40 Compartilhe

Bolívia e Chile empataram em 0 a 0 nesta terça-feira (20), em amistoso disputado na cidade de Santa Cruz, no último jogo de preparação para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

A ‘Roja’, comandada pelo argentino Eduardo Berizzo, chegou ao jogo em terras bolivianas liderada em campo pelo veterano Gary Medel, que jogou como capitão, e os astros Arturo Vidal e Alexis Sánchez.

Nos três amistosos anteriores neste ano, a seleção chilena obteve vitórias: derrotou o Paraguai por 3 a 2, venceu Cuba por 3 a 0 e goleou a República Dominicana por 5 a 0.

No retrospecto contra os bolivianos o Chile tem grande superioridade. Em 48 jogos (amistosos e oficiais) são 32 vitórias contra sete derrotas. Com este último duelo, os empates chegam agora a 10.

A seleção boliviana teve altos e baixos este ano: perdeu por 1 a 0 para o Uzbequistão e pelo mesmo placar para o Equador e venceu a Arábia Saudita por 2 a 1.

O jogo desta terça-feira foi o último de preparação para as duas seleções, antes do início das eliminatórias para o Mundial de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

A Bolívia vai estrear nesse torneio classificatório visitando o Brasil em setembro enquanto o Chile enfrentará o Uruguai em Montevidéu.

