Bolívia bate Venezuela na volta das Eliminatórias Sul-Americanas

A Bolívia conquistou sua primeira vitória nas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2022 ao derrotar a Venezuela por 3 a 1 em casa, nesta quinta-feira, pela sétima rodada do torneio classificatório.

Na partida disputada no estádio Hernando Siles, em La Paz, os gols dos anfitriões foram marcados pelo atacante Marcelo Moreno (duas vezes, nos minutos 5 e 83) e Diego Bejarano (60), enquanto Jhon Chancellor descontou para os visitantes (26).

Com este resultado, os bolivianos chegam aos quatro pontos e assumem provisoriamente a sétima colocação. Já os venezuelanos caíram uma posição na tabela, e estão em nono, com apenas três unidades.

As duas equipes podem perder essas posições ainda nesta rodada, já que a Colômbia (8ª, com quatro pontos) e o Peru (10º, com um ponto) se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 23h (horário de Brasília).

As Eliminatórias Sul-Americanas garantem quatro vagas diretas para o Mundial no Catar e uma quinta para um mata-mata com uma seleção de outro continente para se classificar para a Copa de 2022.

– Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2022 – sétima rodada

Bolívia – Venezuela 3 – 1 (1-1)

Estádio: Hernando Siles (La Paz)

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Gols:

Bolívia: Martins (5, 83), Bejarano (60)

Venezuela: Chancellor (26)

Cartões amarelos:

Bolívia: Bejarano (12), Saavedra (45+3), Justiniano (90+5)

Venezuela: Ángel (33), A. González (45+2)

Equipes:

Bolívia: Carlos Lampe – Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Luis Haquin, Enrique Flores (José Manuel Sagredo 46) – Leonel Justiniano, Juan Carlos Arce (Diego Wayar 75), Erwin Saavedra (Ramiro Vaca 90+4), Henry Vaca (Gilbert Alvarez 58) – Rodrigo Ramallo (Roberto Fernández 90+4), Marcelo Martins. DT: César Farías.

Venezuela: Joel Graterol – John Chancellor, Alexander González (Jefferson Savarino 63), Mikel Villanueva, Wilker Ángel – Cristian Cásseres Jr (Jhonder Cadiz 79), Junior Moreno (Jose Andrés Martínez 72), Tomás Rincón, Roberto Rosales, Fernando Aristeguieta (Josef Martínez 63), Romulo Otero. DT: José Peseiro.

msr/ma/lca

