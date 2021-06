Bolívia arranca empate contra o Chile (1-1) em Santiago nas Eliminatórias

A seleção boliviana arrancou um empate de 1 a 1 com o Chile nesta terça-feira em Santiago pela oitava rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022, um resultado não muito benéfico para ambos.

O Chile teve inúmeras chances no primeiro tempo mas não conseguiu transformar em gol. Foi só aos 69 minutos que Erick Pulgar marcou de cabeça para os chilenos.

A Bolívia reagiu e empatou aos 81 minutos com um pênalti convertido por Marcelo Martins. Com esse resultado, o Chile ficou na sétima posição com 6 pontos enquanto que a Bolívia ocupa o oitavo lugar, com cinco.

