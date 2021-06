Bolívia arranca empate contra o Chile (1-1) em Santiago nas Eliminatórias

A seleção boliviana arrancou um empate de 1 a 1 com o Chile nesta terça-feira em Santiago pela oitava rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022, um resultado não muito benéfico para ambos.

O Chile, que não pôde contar com Arturo Vidal, infectado con covid-19, teve inúmeras chances no primeiro tempo mas não conseguiu transformá-las em gol.

Foi só aos 69 minutos que Erick Pulgar marcou de cabeça para os chilenos após superar os zagueiros bolivianos e o goleiro Lampe em um cruzamento certeiro de Charles Aránguiz.

A Bolívia reagiu e empatou aos 81 minutos com um pênalti convertido por Marcelo Moreno.

A penalidade foi marcada após um toque de mão na área do zagueiro Maripán. O árbitro paraguaio Uber Aquino consultou o VAR e confirmou.

“Hoje era muito importante vencer, realmente acho que fizemos de tudo para isso e teremos que continuar logicamente tentando fazer com que as situações que criamos sejam materializadas”, disse Martín Lasarte, técnico do Chile.

Os jogadores bolivianos ficaram mais satisfeitos. “Soubemos lidar bem no segundo tempo com algumas mudanças que nos deram maior segurança na frente. O que queremos é ir para a Copa do Mundo. Vamos lutar até o fim”, disse Moreno.

Com este resultado, o Chile ficou na sétima posição com 6 pontos enquanto que a Bolívia ocupa o oitavo lugar, com cinco, acima de Venezuela e Peru, ambos com 4.

Na frente estão Brasil (18), Argentina (12), Equador (9), Uruguai e Colômbia (8) e Paraguai (7).

apg/cl/aam

