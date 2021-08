‘Boliche humano’ derrota Laura Kenny na competição de ciclismo de pista nos Jogos Olímpicos Britânica não se machucou, mas também não levou medalha na prova de omnium

Bem perto de levar o tricampeonato olímpico a ciclista Laura Kenny se envolveu em um acidente na bateria de perseguição da omnium na madrugada deste domingo (08) e completou as demais baterias sem se machucar.

A famosa “pedra no caminho” na verdade era um conjunto de ciclistas, que se envolveram em um engavetamento. O que feriu, inclusive, o oficial de pista, que foi retirado do local.

Mesmo sem ter se ferido fisicamente, a atleta britânica caiu em questão de rendimento também. Ela foi medalha de ouro em Londres em 2012 e no Rio 2016, mas dessa vez não subiu ao pódio. A americana Jennifer Valente ficou com o ouro, enquanto a prata ficou com Yumi Kajihara, do Japão e Kirsten Wild, dos Países Baixos levou o bronze.

