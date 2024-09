Boletim Focus eleva projeção para inflação e vê Selic em 11,25%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 7:35 Para compartilhar:

As projeções do relatório Focus para a inflação voltaram a subir. Na edição publicada pelo Banco Central nesta segunda-feira, 16, a mediana das projeções dos analistas do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024 subiu de 4,3% para 4,35%, a nona alta semanal consecutiva, aproximando-se ainda mais do teto da meta, de 4,5%. A mediana para o IPCA de 2025 também subiu e passou de 3,92% para 3,95%.

As projeções do mercado descolam cada vez mais dos números do Banco Central, que projeta inflação de 4,2% este ano e de 3,6% em 2025, no cenário de referência. No cenário alternativo, o BC projeta IPCA de 4,2% em 2024 e 3,4% no próximo ano.

No último ciclo de comunicações, o Comitê de Política Monetária (Copom) informou que considera o primeiro trimestre de 2026 como o horizonte relevante para a definição do nível dos juros no País. Nesse período, o Copom espera que a inflação acumulada em 12 meses atinja 3,2%, no cenário com a Selic estável em 10,5%.

Depois da forte correção na semana passada, a mediana das projeções do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2024 continuou em 11,25% ao ano, 0,75 ponto porcentual acima do atual patamar, de 10,5%. O Copom se reúne hoje para definir amanhã se volta ou não a subir a taxa referencial dos juros no País.

A projeção do mercado para a Selic no fim de 2025 também subiu, passando de 10,25% para 10,50% ao ano. Há quatro semanas, era de 10%.

Alta maior do PIB

O mercado também elevou suas expectativas para o crescimento do País. A mediana das projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) este ano saltou de um avanço de 2,68% para 2,96%. A mediana do Focus para a alta do PIB de 2025 seguiu em 1,90% – há um mês era de 1,89%.

Os economistas do mercado não alteraram as projeções de crescimento da economia em 2026 e 2027. A última estimativa divulgada pelo BC, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho, indicava crescimento de 2,3% para o PIB brasileiro este ano. O Ministério da Fazenda espera que o PIB brasileiro cresça 3,2% em 2024, de acordo com revisão publicada na última sexta-feira.

As projeções para o dólar também seguem pressionadas. A mediana das projeções dos analistas para a moeda americana no fim deste ano oscilou de R$ 5,35 para R$ 5,40. E a estimativa intermediária para o fim de 2025 passou de R$ 5,30 para R$ 5,35.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.