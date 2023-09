Boletim de ocorrência revela que Walewska caiu do 17º andar de prédio; polícia investiga hipótese de suicídio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2023 - 10:30 Compartilhe

[Alerta de gatilho: Depressão, violência doméstica e médica, suicídio]

Na noite desta quinta-feira, 21, a jogadora de vôlei Walewska Oliveira morreu aos 43 anos. O caso está sendo investigado pela polícia. A Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo divulgou, na manhã desta sexta-feira, 22, o boletim de ocorrência da morte da campeã olímpica.

Segundo o documento, a polícia revela que Walewska caiu do 17º andar de um edifício residencial, no bairro dos Jardins, e investiga as circunstâncias.

Ainda de acordo com o boletim, há investigação sobre hipótese de suicídio. O documento foi expedido pelo 78º Distrito Policial, no bairro dos Jardins. O documento afirma também que a ocorrência foi às 18h09, com a comunicação às 20h19.

O boletim de ocorrência cita que a gestora do empreendimento relatou que Walewska teria se jogado do 17° andar (onde fica a área de lazer do prédio), caindo na sacada do apartamento do primeiro andar. Uma unidade de resgate chegou ao local, tentou reanimar a vítima, mas foi constatado o óbito no local.

A área de lazer conta com câmeras no corredor e seu acesso acontece apenas por moradores, com porta de vidro que possui biometria facial. O sistema de monitoramento do local teria gravado Walewska entrando na área de lazer sozinha por volta das 16h50.

