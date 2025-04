Boletim de Bolsonaro mostra melhora no fígado e movimentos intestinais espontâneos

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star neste domingo, 27. Segundo boletim emitido pela unidade, Bolsonaro segue “estável clinicamente” e tem apresentado melhora progressiva nos exames laboratoriais do fígado.

Ainda de acordo com o hospital, o ex-presidente mostra “sinais iniciais de movimentos intestinais espontâneos”, mas ainda não tem condições de receber alimentação por via oral ou sonda gástrica. Ele segue recebendo suporte calórico e nutricional por via endovenosa, realizando fisioterapia motora e recebendo medidas de prevenção à trombose venosa.

Internado desde 11 de abril, o ex-presidente ainda não pode receber visitas ou deixar a UTI.

Na quarta-feira, 23, Bolsonaro se irritou ao ser intimado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para iniciar sua defesa no processo em que é réu pela acusação de tentar dar um golpe de Estado após perder as eleições de 2022.

Segundo a corte, mesmo na UTI, a divulgação de uma live pelo ex-presidente demonstrou que ele tinha condição de ser intimado. Após o episódio, ele registrou uma piora clínica.

O que aconteceu

Em 11 de abril, Bolsonaro deu entrada em um hospital municipal na cidade de Santa Cruz, interior Rio Grande do Norte, após sentir fortes dores decorrentes da facada que sofreu em Juiz de Fora (MG) durante a campanha eleitoral de 2018, na qual foi eleito presidente.

Com um quadro de distensão abdominal, foi transferido em um helicóptero da Polícia Militar para o hospital Rio Grande, em Natal, e em seguida para o hospital DF Star, em Brasília. Na unidade, foi submetido a um procedimento cirúrgico que se estendeu por cerca de 11 horas.